Inês Aires Pereira deu nas vistas com o look arrojado com o qual brilhou em mais uma gala do programa 'Got Talent Portugal'.

A atriz foi vestida com umas calças em tom cru que conjugou com uma blusa cheia de transparências e de franjas no mesmo tom, look que pertence à marca Ssancho.atelier.

Nos pés, Inês optou por umas sandálias de plataforma douradas.

"Foi ontem! A última semifinal do Got Talent. [...] Para a semana temos a final", referiu a artista nas legenda da partilha.

"Diva"; "Incrível" e ainda "Não desilude nunca", foram alguns dos elogios que os seguidores deixaram na sua página de Instagram.

Leia Também: A fotografia de Inês Aires Pereira e o 'ex' na festa de anos do filho