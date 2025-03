Já é conhecido o grande vencedor do 'Got Talent Portugal 2025'. Foi o jovem Gil Brito que levou o prémio para casa.

O pequeno participante impressionou tudo e todos com a atuação ao piano e terminou a noite de domingo, 30 de março, com a vitória no programa da RTP1.

O momento em que foi anunciado o vencedor ficou registado em imagens que foram depois partilhadas nas redes sociais.

"Gil Brito, o grande vencedor do 'Got Talent Portugal 2025'", pode ler-se na legenda das imagens.

Leia Também: Inês Aires Pereira usa look arrojado em semifinal de 'Got Talent'