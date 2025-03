Rita Pereira esteve com o companheiro Guillaume Lalung em Cabo Verde, onde celebrou o seu 43.º aniversário, mas a festa fez-se depois de regressarem a Portugal.

E após as imagens da festa, surgiram as... da ressaca do Lalung, partilhadas pelo próprio esta segunda-feira, 17 de março.

"Dia 2 depois da ressaca... Já não tenho 30 anos", escreveu o também pai dos filhos de Rita Pereira.

Nas fotografias, Lalung surge deitado na cama, aparentando uma 'valente dor de cabeça'. Parece que a festa de Rita Pereira foi mesmo a valer.

Ora veja.

