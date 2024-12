O filho mais velho de Rita Pereira e Guillaume Lalung faz seis anos esta sexta-feira, 27 de dezembro. O pai babado já começou a celebrar nas redes sociais.

Guillaume Lalung partilhou um carrossel com várias fotografias do filho e um vídeo no qual Lonô diz, em francês, quantos anos faz hoje.

Na mesma língua, o companheiro de Rita Pereira escreveu na legenda: "Feliz aniversário Lonô. O meu amor faz seis anos hoje".

Na caixa de comentários, não tardaram a cair mensagens de parabéns, incluindo de várias figuras públicas, como Luís Borges e Nelson Freitas.

Clique na galeria e veja as imagens partilhadas por Guillaume Lalung.

Recorde-se que Rita Pereira e Lalung tiveram mais uma filha, a pequena Lowê, no dia 12 de novembro.