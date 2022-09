Joana Machado Madeira foi uma das convidadas a marcar presença na festa do 44.º aniversário de Cristina Ferreira e o look arrojado, como lhe foi pedido, acabou por ser uma resposta a algumas críticas que tem recebido.

"Dizem que me esqueço sempre do soutien para a festas, hoje trouxe o soutien, esqueci-me foi da roupa. Desculpem, não me consigo lembrar de tudo! Parabéns Cristina", escreveu.

O look da companheira de Eduardo Madeira é composto por um soutien vermelho, um casaco do mesmo tom e uma saía curta de cor preta.

