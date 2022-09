Cristina Ferreira celebra 45 anos de vida na sexta-feira, 9 de setembro, porém a apresentadora decidiu antecipar a festa para a noite anterior ao dia em que nasceu. Amanhã, quinta-feira, 8 de setembro, a comunicadora reúne os seus melhores amigos num baile de arromba.

"Baile da Cristina" é o nome do evento, que obriga a dress code.

O look dos convidados deve ter em conta três pontos chave: "excentricidade, glamour e Cristina".

"Faço anos na sexta-feira, dia 9. Mas a festa começa amanhã. Desde que me lembro que festejo os meus anos. Já em miúda, com a minha mãe, organizava muito tempo antes o dia que sempre adorei celebrar. Herdei do meu avô paterno este gosto de receber. Dá-me um verdadeiro prazer surpreender os meus neste dia. Este ano não vai ser excepção", declara Cristina ao revelar na rede social Instagram uma imagem do convite, em vídeo, enviado aos amigos.

"O convite incluía um vídeo de inspiração e um dress code associado. Garanto-vos, o mais divertido de tudo tem sido viver com os convidados a euforia (ou drama) a escolher a roupa. A Rita Pereira hoje disse me que o vestido não cabe no carro, o Pedro Teixeira vai um arraso e o meu André Manso não dorme desde que o convidei. Amanhã será surpreendente ver chegar cada um. Criar memórias é o melhor presente. O verdadeiro luxo é tê-los comigo. Os que sabem da Cristina", pode ainda ler-se na partilha.

