Em casa de Sara Salgado houve festa no fim de semana. A atriz celebrou o aniversário da filha mais velha, Vera, como fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

Ao publicar uma fotografia do momento em que cantaram os parabéns à menina, a mamã escreveu: "Parabéns, Vera! Dois anos do nosso pequeno furacão. A mais esperta, despachada, super curiosa e senhora do seu nariz. Já fala como gente crescida e todos os dias nos surpreende com alguma coisa nova que aprendeu. Que sorte podermos ver o mundo através dos seus olhos. Apesar de estar a crescer tão rápido, vai ser sempre a nossa bebé."

Nas stories da sua página de Instagram, Sara Salgado publicou outras imagens da celebração. Veja na galeria.

De recordar que além da pequena Vera, a atriz e o marido, Diogo Pereira Coutinho, são também pais do bebé Diogo, que nasceu em abril.

