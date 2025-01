Helder Tavares está de saída da rádio Cidade FM. O comunicador deixou uma sentida publicação na sua página de Instagram na qual comunicou a novidade a quem o segue.

"Escrevo-te de lágrimas nos olhos. Chegou a hora de partir. De te deixar. [...] Posso dizer-te que foram quase seis anos de um amor que só eu e tu vivemos e uma paixão forte desde a primeira vez que te ouvi. Dei tudo por ti. O que tinha e o que não tinha", começou por dizer.

"Deste-me oportunidades e eu agarrei-as todas. Arregacei as mangas e fiz de tudo para que conseguíssemos crescer juntos [...] valeu a pena. O sucesso é notório."

Helder não se esqueceu de quem esteve ao seu lado durante este percurso. "Deste-me essa maravilhosa casa e dela usufrui. Conheceste muitos amigos meus e eu conheci outros tantos teus. Vou levar-te comigo para sempre."

No fim da publicação, o locutor manifesta a sua tristeza por não ter conseguido fazer uma despedida do programa que apresentava entre as 07h e as 11h da manhã, o 'Já são horas' com Catarina Moreira. "A todos os ouvintes [...] mil desculpas. Não me foi possível fazer uma última emissão, por isso aproveito aqui para vos agradecer por esta incrível viagem!"

Leia Também: Pedro Crispim: "Dia 31 será o meu último programa a comentar o 'SS8'"