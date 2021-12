O programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' chegou ao fim este domingo, 12 de dezembro, e com muitos novos casais amorosos a formarem-se.

Neste último episódio do programa da SIC, Francisco Martins, de 40 anos, surpreendeu a pretendente Vanessa Ferreira, de 36 anos, com um pedido especial, junto à apresentadora Andreia Rodrigues.

"Aceitas que eu seja o testo da tua chocolateira?", perguntou ajoelhado em frente à amada, pedindo-a em namoro. Vanessa aceitou.

Por sua vez, João Neves, de 50 anos, e a pretendente Sónia Reto, de 40, também acabaram juntos.

Já João Menezes, de 33 anos, continua com Soraia Moura, de 29, e já pensam no futuro juntos, dado que já tinham assumido o namoro durante o programa.

Ivo Pires, de 41 anos, também aproveitou o último episódio para pedir a pretendente Mónica Cunha, de 38, em namoro. "Acredito que tenha encontrado a minha alma gémea", afirmou depois do seu amor ter aceite o pedido. Já a pensar no futuro, ambos partilharam que desejam ter filhos juntos.

Catarina Manique, de 32 anos, confessou que "gosta" do pretendente António Timóteo, de 27, sentimento que é recíproco. "Vou dar uma oportunidade de ser feliz, e principalmente uma oportunidade a mim mesma", destacou a agricultora, que se surpreendeu depois com o gesto de António.

O pretendente ofereceu à agricultora um relógio. "Estás sempre a falar no tempo, assim não te perdes no tempo. E está com pouca pilha que é para quando acabar tu teres a certeza que é agora o momento", explicou António. Ambos saíram juntos do programa. "Estamos os dois a remar para o mesmo lado. Não saímos com uma coisa certa, mas saímos com bases sólidas para construir alguma coisa no futuro", acrescentou o pretendente.

