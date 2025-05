Catarina Faísca Manique, participante do programa da SIC, 'Quem quer namorar com o agricultor', recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento.

Depois de sair uma notícia que dava conta do desmantelamento de uma rede de tráfico de droga na zona do Fundão, onde esta vive, e de uma das pessoas detidas ter o nome idêntico ao da sua mãe, a agricultora sentiu-se obrigada a negar o envolvimento da progenitora.

"Venho por este meio informar as pessoas, porque está visto que não sabem ler as notícias bem e estão a espalhar e a teimar que a minha mãe foi presa por causa da notícia que saiu, sobre uma empresária do Fundão que tem a empresa de canábis", começa por referir.

"A senhora tinha o nome parecido com o da minha mãe. Agradecemos que não difamem a minha mãe", revelou.

