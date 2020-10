Esta terça-feira, 6 de outubro, o 28.º aniversário da SIC foi um dos temas de destaque nas redes sociais de várias figuras públicas, que demonstraram o seu afeto pela estação com verdadeiros tesourinhos.

Rostos como Daniel Oliveira, José Figueiras e João Paulo Sousa recordaram o início dos seus percursos no canal e outras caras, que atualmente já não pertencem à estação, lembraram os velhos tempos.

Fátima Lopes, Catarina Furtado, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Felipa Garnel, Nuno Santos e Jorge Gabriel mostraram que, apesar de terem seguido outros rumos, não esquecem a estação de Francisco Pinto Balsemão.

Clique no tempo e viaje no tempo com estas 'pérolas'.

