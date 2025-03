Catarina Furtado viveu dias de sonhos nas paradisíacas férias de que desfrutou nas Ilhas Maurícias. Ainda esta sexta-feira, dia 28, a apresentadora da RTP partilhou novas imagens do lugar, capazes de fazer inveja a qualquer um.

"Ainda com a cabeça nas Maurícias. Estão a ver a montanha que está atrás de mim? Chama-se Le Morne.

A Paisagem Cultural de Le Morne é Património Mundial da UNESCO. Esta rugosa montanha aos pés do Oceano Índico no sudoeste deste país, foi usada como abrigo por escravos nos séculos XVIII e XIX", começa por revelar.

"Protegidos pelos isolados e quase inacessíveis precipícios da montanha, os escravos formaram pequenas povoações nas grutas e no cume de Le Morne. As tradições orais associadas aos quilombolas, transformaram Le Morne num símbolo da luta dos escravos pela liberdade, um sinal do seu sofrimento e sacrifício, com eco os países dos quais vieram - África Continental, Madagáscar, Índia, Sudeste Asiático. A República das Maurícias ficou batizada pela 'Terra dos Quilombolas', devido ao grande número de escravos que fugiam para ir viver na montanha Le Morne", continua.

"Entre história, mergulhos, passeios na areia, boas leituras (não deixem de ler este livro!), encontros com estrelas do mar, música, dança, boa comida e conversas com gargalhadas com a minha Teresa Conceição, as férias são faróis no meu caminho", termina.

Veja as imagens na galeria.