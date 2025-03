Catarina Furtado está de férias. Com a agenda profissional mais folgada desde que o programa 'The Voice' acabou, a cara da RTP1 partilhou com os seguidores o destino escolhido: as ilhas Maurícias.

"Povo maravilhosamente acolhedor. 'Se a Catarina estiver feliz, nós estamos felizes!' Por aqui vou ficar mais uns dias. Os meus filhos ficaram regados a muitos mimos", escreveu a apresentadora na legenda da partilha onde mostra fotos e imagens na praia.

"Depois desta pausa boa, onde me venho nutrir, sempre à procura do equilibro para viver bem, estarei mais que preparada para novos desafios", revelou.

