Catarina Furtado tem vivido dias muito felizes nas ilhas Maurícias, destino em que se encontra a passar férias. Nas redes sociais, a apresentadora tem vindo a partilhar com os seguidores momentos destas férias, aproveitando para destacar a influências que os portugueses tiveram na região.

"Reza a história de que os portugueses foram os primeiros a explorar o país, no século XVI. Depois vieram os holandeses, os franceses e os ingleses. Agora é independente.

As quatro cores da bandeira fazem uma espécie de legenda resumida da sua identidade: azul, o oceano Índico; amarelo, o nascer do sol dourado, verde, a agricultura e vermelho, a autodeterminação e independência", realça.

Entretanto, aproveita a partilha para destacar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e o Dia da Poesia, que hoje se celebram.

"Partilho a sorte imensa que tenho em andar por estas paragens com a minha bonita amiga Teresa Conceição, poder ouvir a beleza deste crioulo (como também já festejei outros em diferentes partes do mundo) e testemunhar os sinais poéticos dos olhares e da prática da tolerância, da aceitação, da paz entre crenças e religiões, com deuses diferentes numa só terra. Uma terra de muitas cores", completou.

