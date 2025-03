Catarina Furtado está a aproveitar uns dias de descanso nas ilhas Maurícias.

A apresentadora da RTP acabou há pouco tempo a emissão do programa 'The Voice' e rumou ao destino paradisíaco.

Catarina tem brindado os seguidores com algumas fotos das férias e, este domingo, revelou que foi acompanhada pela amiga Teresa Conceição, jornalista da SIC.

"Ando pelas ruas, mercados, transportes públicos, templos, praias… e fico. A conversar com as pessoas, com uma curiosidade que nunca fica saciada. Eu e a minha querida amiga Teresa Conceição temos a sorte de podermos viajar juntas para lugares que nos ensinam novas culturas", escreveu na legenda da publicação.

