Este sábado, 8 de março, Catarina Furtado foi distinguida pela Câmara Municipal de Odivelas com o Prémio Municipal Beatriz Ângelo, que homenageia o trabalho das mulheres na promoção da igualdade de género.

Sendo o Dia Internacional da Mulher, Catarina Furtado admitiu sentir-se honrada por esta distinção.

A partilha foi feita nas redes sociais da própria, que publicou algumas fotografias com o prémio.

"Quero agradecer à Câmara Municipal de Odivelas por me ter atribuído este prémio, Prémio Municipal Beatriz Ângelo, HOJE, Dia Internacional da Mulher", começou por escrever.

"Com os retrocessos das conquistas na igualdade de género que estamos a viver no mundo inteiro, este prémio significa resistência, informação, sororidade. A luta pela igualdade de oportunidades e escolhas, não tem fim à vista mas beneficia todas as pessoas e é por isso uma luta que deverá ser de todos e de todas nós", concluiu, agradecendo.

De notar que Catarina Furtado é uma das vozes nacionais no que à igualdade de género e direitos das mulheres diz respeito. É embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População desde 2000. Furtado realiza um trabalho de proximidade em diferentes países, nas áreas da saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, igualdade de género, violência contra as mulheres, entre outras.

