Catarina Furtado agarrou um novo desafio e lançou, esta quarta-feira, 6 de novembro, o podcast 'Ponto de Luz' - título inspirado no tema musical de Sara Tavares - no CCC Café, em Belém.

De acordo com o comunicado à imprensa, a apresentadora, presidente e fundadora da ONG Corações Com Coroa "modera uma série de seis episódios, nos quais se dá voz aos adolescentes, através de conversas com professores, sobre o estado da Educação em Portugal, mas, sobretudo, sobre temas associados aos Direitos Humanos"

Cada episódio apresenta uma conversa entre um aluno e um professor que não se conhecem, oriundos de diferentes zonas do país, de modo a espelhar "a realidade das escolas e o seu papel na formação de cidadãos com conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, preparados para os desafios de um mundo em transformação".

Ao Fama ao Minuto, a também embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População explicou que esta ideia "surgiu da sua experiência - já longa - de fazer palestras sobre Direitos Humanos nas escolas".

Considerando a polémica que alguns temas provocam atualmente na sociedade, Catarina Furtado explicou que o seu objetivo "é dar voz aos adolescentes", "descobrir qual o estado da Educação/escola atualmente", e ainda "ouvir os professores e homenageá-los" pois, de acordo com a comunicadora, "existem professores que salvam vidas".

Ao Fama ao Minuto, relatou que os alunos que marcam presença no podcast têm idades compreendidas entre os 14 e os 18, "sendo esta uma das faixas etárias mais penalizadas durante e após a pandemia da Covid-19". Catarina Furtado viveu essa experiência em primeira mão ao ter estado com os dois filhos "fechados em casa" na altura.

"Esta é uma faixa etária que não é ouvida pelos meios de comunicação social, pela rádio ou pela televisão. Eles não têm um microfone", explicou-nos.

'Ponto de Luz' pretende promover "um debate responsável, informativo e construtivo entre adolescentes e professores", que serão colocados frente a frente para debater temas como a cidadania, a igualdade de género, violências, discriminação, racismo, saúde mental, entre outros.

É também um podcast que pretende "deixar um rasto de esperança e contribuir para uma reflexão do modelo de escola atual, ouvindo os principais intervenientes".

Na nossa entrevista, Catarina Furtado revelou que, tendo uma mãe professora, consegue "entender e respeitar imenso a atual luta dos professores em Portugal".

Em comunicado à imprensa pode ler-se que "todos os episódios contam com o testemunho de uma personalidade portuguesa. Daniela Ruah, Carlão, Marisa Liz, Tânia Graça, Dino d’Santiago e Paulo Azevedo respondem à pergunta: 'O que gostavas que te tivessem dito na escola?', sobre cada tema".

O primeiro episódio estreou ontem, 6 de novembro, e foram debatidos os temas da igualdade de género, da violência doméstica e da discriminação entre uma aluna de 17 anos e uma professora de Filosofia na Escola Secundária de Ponte de Sor.

'Ponto de Luz' já está disponível nas plataformas YouTube, Spotify e Apple Podcasts.