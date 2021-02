Beatriz Gosta marca esta quinta-feira, dia 25, presença no programa '5 Para a Meia-Noite', da RTP1, para se despedir dos fãs. A humorista está já na reta final da gravidez e vai agora permanecer afastada do trabalho.

"Amanhã vou estar em estúdio no direto do '5 Para a Meia-Noite' para me despedir de vocês (antes de ter a Luiza) e responder a umas perguntas babaaado que ficaram entaladas na rubrica 'Pressão no ar'", promete Beatriz na sua conta oficial de Instagram.

Recorde-se que Marta Bateira, verdadeiro nome de Beatriz Gosta, aguarda a chegada da primeira filha.

