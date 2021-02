Beatriz Gosta partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores aquelas que são as primeiras imagens da sua bebé. No terceiro trimestre da gestação, a humorista fez uma ecografia 5D e mostrou o resultado aos seguidores do Instagram.

"Ohhh a Luiza a fazer caretas e a rir-se! Ficámos a saber que ela é bochechuda pra xuxu, tem nariz batatudo, lábio de cima desenhado como o meu e o de baixo como o do pai e tem muito muito cabelo. Estou feliz, gente", pode ler-se na legenda das amorosas imagens.

