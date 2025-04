O príncipe André representa, sem dúvida, um dos calcanhares de Aquiles no seio da 'Firma'.

Embora tenha acompanhado a família real britânica na tradicional ida à missa na Páscoa, o público não deverá esperar que este regresse aos compromissos oficiais tão cedo (dos quais foi afastado depois de ser acusado de abusos sexuais por parte de Virginia Giuffre, que morreu esta sexta-feira, 25 de abril).

No que ao assunto diz respeito, uma fonte do jornal Mirror revelou que o príncipe de Gales "não tem tempo para o tio". "A Páscoa foi dedicada à própria família, mas ele preferia uma situação na qual não tivesse que passar tempo com ele", revelou.

Segundo o editor real Russell Myers, as opiniões de William e do rei Carlos III quanto a André divergem. Assim, se por um lado o monarca quer que o irmão regresse ao seio da família real, por outro, William afirmou que "nem pensar". Ainda assim, Carlos III levou a sua avante.

A correspondente real da BBC Jennie Bond analisou: "Acho que William é mais duro com isto e quer estabelecer uma posição forte quanto ao tio".

"William é cada vez mais um ator influente na dinâmica familiar e, embora Carlos possa talvez demonstrar uma atitude mais branda, não creio que o William jamais aceitará o regresso do príncipe André a qualquer tipo de papel público", considerou.

