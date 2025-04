Virginia Giuffre, mulher que se tornou conhecida após acusar Jeffrey Epstein e o príncipe André de abusos sexuais, morreu, informou a família através de um comunicado emitido à revista People.

A morte aconteceu esta quinta-feira, dia 25 de abril, em Neergabby, Austrália, onde viveu nos últimos anos.

"A Giuffre perdeu a vida devido ao suicídio, depois de ser vítima de abusos e tráfico sexual por um longo período", lê-se no comunicado.

"A Virginia era uma guerreira destemida na luta contra o abuso e o tráfico sexual. Foi a luz que ergueu muitos sobreviventes, apesar de todas as adversidades que enfrentou na vida, ela brilhou. A sua falta será muito sentida. A luz da sua vida eram os filhos Christian, Noah, e Emily", continua.

"Não há palavras que possam expressar a dor que sentimos hoje pela morte da querida Virginia. Foi uma heroína e será para sempre lembrada pela sua coragem incrível e espírito de amor. No final, o peso dos abusos tornaram-se incomportáveis para a Virginia. Sabemos que está com os anjos", completou-se.

Em 2000, aos 16 anos, Giuffre foi recrutada por Ghislaine Maxwell. Desde então foi forçada a ter sexo com Epstein e outras pessoas que faziam parte da 'irmandade' da qual conseguiu fugir em 2002. Entre as pessoas com quem foi forçada a ter relações sexuais estará o príncipe André, irmão do rei Carlos III.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

