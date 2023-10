A princesa Ingrid da Noruega deu mais um passo na sua vida.

Há poucos dias vimo-la brilhar no jantar de gala por ocasião do 18º aniversário de Christian da Dinamarca, onde ocupou lugar de destaque na mesa do aniversariante e da rainha Margarida, e agora soube-se que a futura rainha da Noruega já não vive com os pais.

Aos 19 anos, Ingrid 'deixou o ninho' e vive agora num andar em Oslo, tendo abandonado a residência familiar em Skaugum, Asker - que fica a 19 km da capital - segundo avança o jornal norueguês Se og Hor.

Concretamente, a princesa instalou-se no centro de Somoroy, no extremo este da capital norueguesa, no bairro Grünerlokka, um dos mais modernos e alternativos de Oslo, e que é referência em termos de vida noturna, possui muitas lojas de artigos em segunda mão e antiguidades, sendo ainda possível encontrar ainda diversos lugares para ouvir música ao vivo.

