O presidente Emmanuel Macron foi recebido pelos reis Harald e Sonia no Palácio Real de Oslo, Noruega com um banquete de Estado, a propósito da visita oficial do presidente francês ao país, que aconteceu esta segunda-feira, dia 23 de junho.

Contudo, a grande protagonista da ocasião solene acabou por ser a princesa Ingrid Alexandra, filha mais velha do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit, que deslumbrou com o visual que escolheu para o banquete.

Os detalhes do visual da herdeira ao trono norueguês

Ingrid da Noruega, a segunda na linha de sucessão ao trono (logo após o pai Haakon), estreou um vestido bordô de cetim e ombros à mostra da criadora britânica Vivienne Westwood.

A princesa conjugou o vestido com uma tiara de diamantes e pérolas, peça histórica que pertenceu à tetravó, a princesa princesa Ingeborg a Suécia, que a recebeu como presente do marido, Carlos da Suécia.

Conforme nota a revista Hola!, a princesa Ragnhild, irmã mais velha do rei Harlad herdou a tiara e o filho cumpriu o seu desejo ao oferecê-la à futura rainha da Noruega quando esta atingiu a maioridade.

Poderá ver as imagens deste banquete na galeria.

Um banquete antes da grande aventura

Aos 21 anos, a princesa Ingrid - filha mais velha do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit - prepara-se para abraçar uma nova e desafiante fase da sua vida.

Depois de ter concluído a sua formação militar, prepara-se para partir para a Austrália, onde irá ingressar na universidade.

No que diz respeito à sua formação militar, Ingrid da Noruega passou 15 meses no acampamento militar Skjöld onde, apesar de ser princesa, não foi tratada de forma diferente - ao contrário do que terá acontecido, por exemplo, com a princesa Leonor de Espanha.