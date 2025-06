A princesa Ingrid da Noruega prepara-se para abraçar em breve uma grande mudança na sua vida. A filha mais velha da princesa Mette-Marit e do príncipe Haakon irá viver para a Austrália, a propósito dos seus estudos universitários e por lá permanecerá durante um longo período. Mas já lá vamos.

Antes da partida, Ingrid da Noruega fez questão de dar uma importante entrevista (raras entre as famílias reais) à Forsvarets Fórum, o jornal das Forças Armadas norueguesas.

Nesta conversa, a futura herdeira ao trono falou sobre a sua estadia de 15 meses no acampamento militar Skjöld - no qual, apesar de ser princesa, não recebeu tratamento especial, pelo contrário.

Dividia o dormitório com seis soldados e todas as manhãs acordava, passava pela revista, pequeno almoço e uma outra revista. As tardes eram ocupadas pelos treinos miliares, inclusive, por cursos de tiro e explosivos.

Para além disso ficou responsável pelas mais diversas tarefas domésticas, passando mesmo pelas limpezas das casas de banho e dos dormitórios.

"Aprendes muito e é isso que levas contigo: as técnicas mentais. Aprendes que consegues fazer mais do que acreditas. Pensas que vais parar, mas consegues ir mais longe. Foi uma ótima experiência", realçou.

No mesmo sentido, Ingrid aprendeu a lidar com as situações mais difíceis que surgiam no pelotão, afirmando que passou a aceitar as coisas como eram. Por outro lado, evidenciou uma causa que sempre lhe foi muito próxima: a igualdade de género.

"A igualdade de género sempre foi importante para mim desde pequena. Afeta-me diretamente, porque sou a primeira herdeira ao trono da época moderna. Por isso, é um tema importante", realçou.

Recorde-se que Margarida da Dinamarca e da Noruega, que morreu em 1412, foi a única monarca mulher que o país teve.

Questionada ainda se sentiu falta de casa e dos familiares durante o tempo em que esteve fora, Ingrid realçou que sim, ainda mais porque comemorou o seu 20.º e 21.º aniversários no acampamento. Contudo, afirmou foi "ótimo" por outro lado, uma vez que passou a ter as suas "próprias rotinas".

"Há algo de especial em morar no norte [do país], onde é tão frio. É importante teres as rotinas que tu próprio crias, trabalhar à chuva, isso são coisas que não dá para viver noutros sítios", completou.

O futuro da princesa Ingrid da Noruega (muito longe de casa)

Tal como revelado pelo palácio em maio, Ingrid da Noruega começará a estudar na Austrália a partir de agosto deste ano. Esta optou por uma licenciatura (que levará três anos) na área das ciências sociais, nomeadamente, Relações Internacionais e Economia Política. Durante o tempo da licenciatura, Ingrid ficará hospedada numa residência para estudantes.

A princesa segue, desta forma, os passos do pai, o príncipe Haakon, que estudou na Califórnia, Estados Unidos, e do avô, o rei Harald, que após cumprir o serviço militar obrigatório foi estudar para Oxford.