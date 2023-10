O jantar de gala em comemoração do 18.º aniversário do príncipe Christian da Dinamarca teve um final de conto de fadas, mais precisamente da 'Cinderela'.

Depois de todos os convidados deixarem o palácio de Christiansborg, em Copenhaga, foi encontrado um sapato - apenas um - de salto, dourado, tal e qual o conto dos irmãos Grimm, pelo que a Casa Real fez uma publicação nas redes sociais para encontrar a dona do sapato perdido.

"Foi a Cinderela quem se esqueceu do sapato ontem à noite? Quando os convidados do jantar de gala de Sua Majestade a Rainha foram para casa, este sapato de salto agulha solitário foi deixado no Palácio de Christiansborg. A proprietária pode entrar em contacto para recuperá-lo", pode ler-se na legenda da publicação.

Foi então que a televisão dinamarquesa TV2 decidiu investigar e, através das imagens da festa, descobriu que a dona do sapato é Anne-Sofie Tørnsø Olesen, natural do município de Egedal, no norte do país. Contactada pela imprensa, Anne-Sofie afirmou que não se esqueceu do sapato, mas sim que o deixou lá de propósito.

"Todo o conceito do aniversário do príncipe tem sido uma espécie de história da 'Cinderela', por isso perguntei-me se deveríamos realmente fazer disso uma história", disse, em declarações à TV2. A jovem queria ter certeza de que não ultrapassaria limites ao deixar o sapato para trás, mas decidiu que era uma oportunidade única de tornar realidade o clássico conto de fadas. "Isto é algo que só vai acontecer uma vez na minha vida, então é melhor fazer", confessou, sobre o que pensou naquele momento.

Quando a noite terminou e Anne-Sofie teve que descer as mesmas escadas que todos tinham subido à chegada, decidiu deixar o sapato dourado para trás. Porém, a 'missão' acabou por se tornar mais difícil do que o esperado, dado que quando tentou deixar cair discretamente o sapato pela primeira vez, alguém imediatamente a chamou para devolvê-lo. "Achei que não poderia ser e que precisava de ir buscá-lo, então, quando eu e a minha amiga deixámos Christiansborg, deixei-o cair rapidamente e saí a correr para que ninguém pudesse me impedir", referiu ainda a jovem.

Leia Também: Princesa Marie-Chantal da Grécia comete erro de protocolo