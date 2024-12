Com a visita oficial do presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, a Copenhaga, os reis da Dinamarca têm visto a sua agenda preenchida nos últimos dias.

Na noite desta sexta-feira, dia 6, por exemplo, aconteceu no Palácio de Christiansborg um banquete de Estado em homenagem aos convidados.

A rainha Mary aproveitou a ocasião para estrear a sua nova tiara de diamantes que anteriormente era um colar.

A história foi partilhada pela própria Casa Real dinamarquesa nas redes sociais. A mulher do rei Frederico X teve acesso às joias da coroa guardadas no Castelo de Rosenborg em janeiro e foi nessa altura que decidiu recuperar um famoso conjunto de diamantes. O colar de diamantes, a título de curiosidade, pertencia à princesa Charlotte Amalie.

O trabalho foi da responsabilidade de joalheiro Matías Hasbo Dinese.

A soberana conjugou a peça com um vestido preto, com várias aplicações em metal e de manga comprida.

