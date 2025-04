O rei Frederico X e a rainha Mary da Dinamarca já iniciaram a sua visita oficial a França, sendo que no primeiro dia foram 'presenteados' com um banquete no Palácio do Eliseu.

Ora, nestas ocasiões mais solenes é comum as monarcas usaram visuais de gala que conjugam com joias, destacando-se as tiaras. Contudo, tal não aconteceu desta vez.

Porquê?

Conforme realça a revista Hello!, Mary seguiu os passos de outras rainhas consortes na mesma situação, como foi o caso da rainha Camilla. Isto porque os banquetes de Estado em França não têm um código de vestuário restrito desde os anos 2000.

Assim, Mary optou por um elegante coordenado de blazer e saia midi, em tons de pérola, que conjugou com uma bandelete preta e alfinete de peito.

Veja as imagens na galeria.

