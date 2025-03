Frederico e Mary da Dinamarca encontram-se a fazer uma visita oficial à Finlândia. Apesar da visita estar marcada para começar esta terça-feira, dia 4, os reis decidiram chegar mais cedo para fazerem ski na Lapónia.

Entretanto, também hoje, os monarcas foram convidados para um jantar de gala no Salão de Estado do Palácio Presidencial, sendo que Mary deu nas vistas com o seu visual - em particular devido às joias.

Para a ocasião, a soberana deslumbrou com um vestido de Jesper Høvring, um dos seus criadores de eleição, da coleção outono/inverno 2018-2019, destaca a revista Hola!.

A nível de joias, Mary optou por um impressionante diadema de ouro que pertenceu à rainha Carolina Amalia, mulher de Christian VIII. A tiara foi criada em 1820 e é composta por 11 pedras preciosas que o marido foi juntando durante uma viagem dos dois a Itália entre 1819 e 1821. A peça foi criada para ser usada diariamente, uma vez que é mais discreta do que outras que incluíam diamantes.

Já a pulseira pertencia à princesa Vilhelmine Marie e foi comprada pelo futuro Federico VII numa viagem em 1828, pouco antes do seu casamento com a princesa. A joia é de ouro e está decorada com pedras semipreciosas da região do Vesúvio.

