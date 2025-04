O próximo mês será de mudanças para o rei Frederico X e a rainha Mary. O palácio anunciou que o casal irá mudar de residência para a Chancellery House no Palácio Fredensborg.

Durante a maior parte do ano, nota a revista Hello!, Frederico X e Mary vivem no Palácio Frederik VIII em Amalienborg, Copenhaga, com os quatro filhos: o príncipe Christian, de 19 anos, a princesa Isabel, de 18, e os príncipes gémeos Vicent e Josephine, de 14.

A mudança acontecerá a 5 de maio.

A Chancellery House foi construída em 1731 durante o reinado de Christian VI para os ministros do rei e oficiais do governo. Foi também a casa da rainha Ingrid, mãe da rainha Margarida, até à sua morte em 2000.

