Esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, os reis da Dinamarca abriram as portas do Palácio de Christiansborg para uma gala cujo objetivo foi celebrar a arte e cultura do país.

Perante 300 convidados, Mary brilhou com um dos seus visuais mais deslumbrantes de sempre.

A soberana recuperou um vestido de Jenny Packham, repleto de aplicações em pedraria, de manga comprida, que evidenciava a sua silhueta.

A mulher do rei Frederico X completou o visual com uma tiara de ouro e prata de 14 quilates, que contém rubis e diamantes.

Na galeria poderá ver as imagens do evento ao qual a rainha Margarida II - que abdicou do trono em janeiro do ano passado - também não faltou.

