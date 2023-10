A princesa Marie-Chantal da Grécia acompanhou o marido, o príncipe Pavlos, ao jantar organizado pela rainha Margarida da Dinamarca em homenagem ao neto, o príncipe Christian, por ocasião do seu 18.º aniversário, celebrado no domingo, dia 15 de outubro.

As famílias reais da Grécia e Dinamarca são muito próximas, uma vez que as rainhas Ana Maria da Grécia e Margarida da Dinamarca são irmãs, fazendo com que os filhos destas sejam primos direitos.

Também pela proximidade, Pavlos foi um dos escolhidos para ser padrinho de batismo do príncipe Christian, futuro herdeiro da Dinamarca, pelo que o papel dos príncipes gregos nesta celebração era de algum destaque.

Assim, tornou-se ainda mais notório o erro de protocolo cometido pela princesa Marie-Chantal. Exige a etiqueta que nestes jantares os convidados usem trajes de gala e que coloquem sobre estes as condecorações que receberam. Vários dos presentes, incluindo o príncipe Pavlos, foram já agraciados com a condecoração da Ordem do Elefante, a mais alta e antiga da Dinamarca, pelo que levaram as faixas azuis celeste referentes.

No entanto estas faixas têm uma particularidade: são colocadas da esquerda para a direita, ao contrário do comum. Marie-Chantal não possui esta faixa, pelo que levou a sua, grega, em azul escuro. Acontece que como o marido colocou a sua faixa da Ordem do Elefante na direção correta, da esquerda para a direita, a princesa optou por usar a sua da mesma forma, cometendo um tremendo erro de protocolo, uma vez que a faixa azul escura deve ser usada da direita para a esquerda.

A princesa Marie-Chantal com a faixa colocada na direção errada © Getty Images

Durante o jantar, Marie-Chantal deverá ter sido alertada, uma vez que a certa altura colocou a faixa na direção correta.

