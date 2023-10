Christian da Dinamarca celebrou 18 anos com um jantar de gala organizado pela avó, a rainha Margarida, uma festa muito especial que reuniu parte da realeza nórdica.

O momento da chegada do futuro príncipe herdeiro à maioridade tinha que ficar registado e foi isso mesmo que aconteceu momentos antes do início do banquete, tendo as fotografias oficiais sido partilhadas esta terça-feira, dia 17 de outubro, pela Casa Real no Instagram.

"Como memória eterna de um dia muito especial, a família do príncipe herdeiro foi fotografada para uma série de retratos de gala no aniversário de 18 anos de Sua Alteza Real o Príncipe Christian. Os retratos foram tirados pelo fotógrafo Dennis Stenild pouco antes de a família do príncipe herdeiro partir para o evento de gala no Palácio de Christiansborg", refere a legenda das quatro fotografias.

Na primeira foto pode ver-se no aniversariante na escadaria, à esquerda, com a irmã Isabella do lado contrário e os gémeos Vincent e Josephine, os mais novos, ao centro. Atrás estão os pais, os príncipes Frederico e Mary. Já na segunda imagem o príncipe aparece ao centro, com cada uma das irmãs a seu lado, Vincent ao lado de Isabella e por fim os pais, um em cada ponta.

Já nas últimas duas fotografias, Christian surge ao centro acompanhado pelos pais, os príncipes herdeiros.

