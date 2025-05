A Casa Real Dinamarquesa divulgou novos retratos dos príncipes Vincent e Josephine. Embora as imagens tenham sido captadas há cinco meses, só agora é que foram tornadas públicas.

Segundo o palácio, é "tradição" que se vão divulgando novas fotografias dos membros da família real, sobretudo os mais jovens, à medida que vão crescendo.

Os gémeos, agora com 14 anos, são filhos do rei Frederico X e da rainha Mary. Espera-se que estes venham a ser um apoio para o príncipe Christian no futuro, uma vez que é este quem herdará o trono.

