A princesa Ana fez uma rara partilha de foro pessoal durante um dos seus compromissos.

No segundo dia da sua visita a África do Sul, a Princess Royal, de 74 anos, falou sobre os seus hobbies, notando que há um em particular que nunca lhe foi permitido: fazer vela.

A revelação foi feita enquanto Ana conversava com jovens atletas.

"Ela disse às raparigas: 'vão ter de aprender a viver juntas no barco'. Ela disse que nunca a deixaram fazer vela, e por isso, fez windsurf e fitness", realçou Jennifer Burger, uma das pessoas que conversou com a princesa.