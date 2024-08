Hoje celebra-se um dia muito especial no seio da família real britânica. A princesa Ana, irmã do rei Carlos III, completa 74 voltas ao sol. A data foi destacada no Instagram oficial da realeza através da partilha de três fotografias distintas da 'princess royal'.

"Desejamos à princesa Ana um feliz aniversário!", lê-se na montagem destacada.

Note-se que a princesa Ana tem sido um dos grandes apoios do soberano ao longo do último ano.

Estes têm sido tempos difíceis uma vez que Carlos III e a nora, a princesa Kate, encontram-se a batalhar contra um cancro, não estando totalmente disponíveis para eventos públicos (no caso de Kate Middleton esta tem estado completamente ausente).

© Instagram - Royal Family

Leia Também: William e Kate enviam carta a viúva cujo marido morreu com cancro