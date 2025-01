A princesa Ana não irá reformar-se tão cedo… Foi a própria quem o revelou durante uma visita à África do Sul notando que tal "não é uma opção".

A irmã do rei Carlos III foi questionada sobre o assunto na passada quarta-feira, no segundo dia de visita ao país, tendo sido bastante franca na resposta.

"Não está nada decidido. Não é realmente uma opção", afirmou.

Ana é considerada um dos membros mais trabalhadores do grupo senior da realeza. A Princess Royal viu a sua agenda ainda mais ocupada no ano passado, após o afastamento de Carlos III e Kate Middleton, ambos diagnosticados com cancro.

Aos 74 anos, esta promete continuar as suas funções da 'Firma' e, se seguir o exemplo do pai, Filipe, duque de Edimburgo, apenas se retirará aos… 96 anos.

Leia Também: Princesa Ana fala sobre acidente que sofreu (e dá detalhes desconhecidos)