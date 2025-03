A princesa Ana viajou até à Escócia esta terça-feira, dia 4, para uma importante cerimónia.

A irmã do rei, de 74 anos, fez uma investidura no Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo, Escócia, em nome do monarca.

Para a ocasião, a 'Princess Royal' elegeu o tradicional uniforme naval para receber os convidados.

Esta foi a primeira investidura do ano no Palácio de Holyroodhouse.

A título de curiosidade, todos os anos aproximadamente 30 investiduras são realizadas, contemplando mais de 60 personalidades. Normalmente, as cerimónias acontecem no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor.

Tal como é explicado no website oficial da família real britânica, as investiduras servem para homenagear indivíduos que se destacaram pela sua "coragem" e "serviços ao Reino Unido e aos territórios britânicos no estrangeiro". Os eleitos recebem uma medalha.

