O rei Carlos III gosta de um 'passinho' de dança e, pelos vistos, também tem os seus gostos musicais bem definidos.

A plataforma Apple Music vai lançar, a 10 de março e a propósito do Dia da Comunidade Britânica, a playlist com as escolhas musicais do monarca.

E quem foram, afinal, as preferências do rei de Inglaterra? Há nomes como Bob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones, Davido e RAYE, por exemplo.

Carlos III é eclético no que diz respeito à música e até teve participação nas escolhas musicais dos casamentos dos filhos.

"Ao longo da minha vida, a música significou muito para mim. Sei que esse também é o caso para muitos outros. Ela tem esta capacidade notável de trazer memórias felizes [...] de nos confortar em momentos de tristeza e de nos levar a lugares distantes. Mas, acima de tudo, traz-nos alegria", revela Carlos num vídeo promocional desta iniciativa.

"Então, isso é o que eu particularmente queria partilhar com vocês, músicas que me trouxeram alegria", referiu o rei de Inglaterra.

Leia Também: Princesa Beatrice de volta à vida pública depois de ser mãe

Leia Também: Princesa Ana substitui rei Carlos III em importante cerimónia na Escócia