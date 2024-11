O rei Carlos III celebra 76 anos esta quinta-feira, 14 de novembro, e os príncipes William e Kate fizeram questão de felicitar o monarca.

"Desejamos um feliz aniversário a sua majestade, o rei", escreveram na sua conta conjunta no Instagram.

A acompanhar a frase, nas histórias da conta The Prince and Princess of Wales, vê-se uma fotografia do rei Carlos III na sua última visita à Samoa, onde se fez acompanhar pela rainha Camilla.

© Instagram/@princeandprincessofwales

Também a conta oficial The Royal Family publicou uma mensagem de parabéns ao monarca.

"Desejamos a sua majestade, o rei, um feliz aniversário hoje", lê-se na publicação que conta com uma fotografia de Carlos III.