Dia de festa no seio da família real britânica! Esta quarta-feira, 17 de julho, a rainha Camilla está de parabéns. A soberana completa 77 voltas ao sol, conforme o enteado, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, destacaram nas respetivas redes sociais.

Partilhando uma fotografia de Camilla, os príncipes de Gales desejaram a sua majestade um "feliz aniversário".

A imagem, a título de curiosidade, foi captada por Kate na residência de Carlos e Camilla em Wiltshire, Raymil e fez capa da revista Country Life.

Ora veja:



© Instagram - The Prince and Princess of Wales