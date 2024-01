Leandro foi o expulso do último domingo na gala do 'Big Brother - Desafio Final' e ao chegar cá fora deparou-se com uma grande polémica gerada por um comentário que fez.

Em causa está o facto de o cantor ter admitido que agrediu a sua cadela, da raça Cane Corso, após - alegadamente - o animal de estimação ter mordido o filho, Simão.

Mais tarde, o ex-concorrente do 'Big Brother' esteve no 'Goucha', onde explicou detalhadamente a história, afirmando que viu o filho coberto de sangue e a cadela em cima dele e, assustado, agiu por impulso de forma a tirar a cadela de cima da criança. Ao lavar o filho, constatou que este não tinha qualquer ferida e que, portanto, a cadela não o tinha atacado, como inicialmente pensou.

Leia Também: "Eu não cometi crime nenhum. Quem está a cometer um crime é o IRA"

O IRA (Intervenção de Resgate Animal) partilhou parte das declarações do cantor, mostrando-se contra o ato praticado. Por seu lado, Leandro afirmou que o que a associação fez foi difamação e abriu um processo em tribunal.

Esta semana também foi notícia a grande polémica em torno do comportamento de Rui Sinel de Cordes num espetáculo com Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos, 'Morro Amanhã', de homenagem a Ricardo Vilão, que fazia parte do grupo e morreu em 2023.

No entanto, a situação descontrolou-se em palco e Sinel de Cordes insultou e ameaçou uma espectadora que se encontrava no público, que saiu da sala indignada e deixou muitas das pessoas que se encontravam na plateia também revoltadas.

Leia Também: "Ameaças e nomes de que fui chamada". Rui Sinel de Cordes criticado

Perante o que aconteceu, a promotora do evento emitiu um comunicado a dar conta de que o segundo espetáculo dos três humoristas, agendado para 31 de janeiro, tinha sido cancelado.

Leia Também: Após polémica, espetáculo com Rui Sinel de Cordes é cancelado

Na sequência do que aconteceu, esta quinta-feira, dia 25, Rui Sinel de Cordes publicou um comunicado onde pedia desculpas pelo seu comportamento e assumia inteiramente a culpa de tudo o que aconteceu, dirigindo-se ainda em particular a Ana, a espectadora que foi insultada. e ameaçada.

Leia Também: Rui Sinel de Cordes reage a polémica: "Pedir desculpa é o único ato"