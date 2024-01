Leandro continua a tentar esclarecer a grande polémica em que está envolvido. Horas antes de ser expulso do 'Big Brother - Desafio Final', o cantor confessou ter agredido a sua cadela por pensar que esta havia mordido o filho, o que depois percebeu não ser verdade. As declarações foram partilhadas pelo IRA (Intervenção e Resgate Animal) e o país indignou-se com o que ouviu.

Já fora da 'casa mais vigiada do país', Leandro tem tentado explicar que o tão comentado vídeo foi descontextualizado e, embora tenha conseguido mudar a opinião de algumas pessoas, não foi capaz de aliviar a tensão.

Nesta tarde de quarta-feira, dia 24 de janeiro, Leandro esteve à conversa com Goucha e o primeiro assunto foi, como não podia deixar de ser, a alegada agressão à cadela Daisy.

"Contei um episódio que me marcou com um animal, não fiz nada demais. Ao contar este episódio posso passar uma informação positiva às pessoas, para terem atenção e não deixarem as crianças com cães de raça perigosa", começou por explicar Leandro, que vincou também que, dentro deste reality show, é fácil "esquecermo-nos de que estamos a ser filmados".

Ainda assim, e para deixar claro o que aconteceu, Leandro voltou a repetir os detalhes desta situação que tem causado tanta celeuma.

"Vi o meu filho deitado com a cara cheia de sangue e a Daisy [cadela] deitada em cima do menino. Pensei: 'ela atacou o meu filho'. Eu também senti receio do meu cão, porque ele de pé era maior que eu. Tive que tomar uma atitude como pai e como homem e não podia mostrar medo. Então lancei-me ao cão. Um 'stick' é uma forma de falar, não é um soco, dei uma chapada", justificou novamente.

"A cadela saiu assustada pela minha reação e foi contra o sofá, para trás da mesa, assustada. Levei o meu filho, lavei-lhe a cara e não havia nada", fez notar depois.

Eu não cometi nenhum crime, alguém cometeu um crime comigo. Difamar é crime. Neste momento, Goucha interviu em defesa do seu entrevistado: "Tu fizeste aquilo que qualquer pai faria, que é preocupar-se inicialmente com o filho. Isto tomou umas proporções porque a forma como tu o dizes envolve uma agressão a um animal".

Leandro, depois, voltou a dirigir-se ao IRA, com quem tem sido muito crítico. O cantor acredita que a sua expulsão do reality show se deveu a um "comunicado falso" e que esta entidade deveria ter esperado que ele saísse do programa e, nesse momento, contactá-lo então para perceber o que tinha acontecido.

"Eu não cometi nenhum crime, alguém cometeu um crime comigo. Difamar é crime. Quem está a cometer um crime é o IRA e quem está à volta. Atrizes, cantoras e pessoas deste meio em vez de perceberem como vivemos, não, ainda foram por cima tentar denegrir ainda mais a minha imagem", sublinhou então.

Leandro diz que foi, entretanto, contactado pelo IRA para "uma reunião", mas garante que não tem intenções de "apaziguar as coisas". "Não quero nem vou reunir. Vai para tribunal e é nas instâncias judiciais que vamos resolver", atirou.

Goucha disse ainda que Leandro, devido aos vários casos polémicos a que tem sido associado, tem neste momento uma imagem ligada à "impulsividade e agressividade", ao que o artista respondeu: "É o que passam. Não tenho episódios de agressão a ninguém. Tenho um episódio que foi julgado em tribunal e que ficou resolvido".

Ainda assim, Leandro admite: "Não deixo que ninguém me pise a mim nem à minha família. Posso ser um pouco mais quente, mas não me adjetivo como agressivo".

O artista confessou ainda que tem recebido diversas mensagens com ofensas e que até já ameaçaram ir "à porta da escola" dos seus filhos.

Leia Também: Goucha para Leandro: "Quando te ouvi pensei: 'Que burro!'"