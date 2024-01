Rui Sinel de Cordes reagiu esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, à polémica que tem o seu nome no centro. O humorista insultou e ameaçou uma mulher que se encontrava a assistir ao seu mais recente espetáculo, atos que foram motivados pelo facto de estar embriagado.

"Pedir desculpa é o único ato possível em relação ao que aconteceu na passada terça-feira. Partilho tantas vezes aqui vitórias, é hora de partilhar também uma derrota", começou por escrever Rui, que de seguida tentou justificar o sucedido.

"Foi uma noite de falhanços e erros apenas da minha responsabilidade, aos quais os meus colegas Luís e Salvador estão alheios. No nervosismo daquele que foi o espetáculo mais difícil da minha vida, quis esconder emoções em palco e abusei do álcool antes do mesmo. Como consequência deste excesso, disse e fiz coisas que me envergonham profundamente, mas pelas quais sou o único responsável, independentemente do estado em que me encontrasse", acrescentou o humorista.

Foi então que Rui Sinel de Cordes abordou o facto de o espetáculo 'Morro Amanhã', que contava ainda com Salvador Martinha e Luís Filipe Borges, ter como objetivo homenagear Ricardo Vilão, colega de profissão que morreu em 2023. "Nada me custa mais do que ter comprometido esta homenagem que planeámos ao Ricardo, isto na noite de dia 23, bem como no espetáculo de dia 31 - que será cancelado", fez notar.

Os pedidos de desculpa vieram depois, com Rui a começar por se dirigir a Ana, a mulher que ofendeu e ameaçou. "Já o tendo feito no dia a seguir ao espectáculo (ontem), deixo agora as minhas desculpas públicas à Ana, uma pessoa que insultei sem justificação e saiu da sala, com toda a razão. Devo destacar e agradecer a generosidade da resposta da Ana. Deu-me uma lição", disse.

"Estendo estas desculpas também às restantes pessoas que estavam na audiência, à produção e ao teatro, mas sobretudo à família do Vilão. Mantemos todos o compromisso de entregar o lucro deste espetáculo à família dele nos próximos dias", acrescentou Rui.

Por fim, o humorista sublinhou que tem 19 anos de carreira e que o que aconteceu na passada terça-feira foi "uma excepção ao que tem sido a regra". "Ainda assim, é hora de fazer acertos e corrigir coisas que evidentemente não estão bem. É tudo o que vos posso e consigo dizer por agora. Voltarei certamente a este assunto num futuro próximo. Espero que compreendam", concluiu.

Vale lembrar que este caso se tornou público pelos vários comentários deixados nas publicações de promoção ao espetáculo 'Morro Amanhã'. A produtora Setlist, responsável pelo mesmo, anunciou esta quinta-feira que a data de 31 de janeiro foi cancelada depois do que aconteceu.

