Rui Sinel de Cordes esteve recentemente na RFM, onde contou uma caricata história sobre Tony Carreira.

O humorista revelou ter feito ao músico, há uns anos, uma proposta para ser guionista do filme da sua vida. Apesar de ter recordado esta reunião com o músico com bastante carinho, assumindo que era na altura seu fã, Rui Sinel de Cordes acabou criticado pela expressão que usou diversas vezes referindo-se a Tony.

"'O gajo', insistentemente? Que tremenda tristeza", apontou o músico Diogo Clemente na caixa de comentário do vídeo, partilhado no Instagram da RFM, da entrevista a Rui Sinel de Cordes.



