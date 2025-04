Sara Norte não poupou nas críticas a Rui Sinel de Cordes. O comediante lançou, recentemente, uma autobiografia intitulada 'Monstro', assunto que foi comentado no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"O livro é assustador. Ele fala das mulheres como pedaços de carne, ele ofende, fala de violações nas escolas...", realça a atriz.

"Desculpa lá, mas o que é isto? Para mim, ele é realmente um monstro", afirma, sem 'papas na língua'.

"Eu não me importava que falassem de mim. Durante muito tempo, antes de conhecer a Joana [Marques], eu via o 'Extremamente Desagradável' e ria-me e acho que mesmo quando fizemos o 'Desconfia' [espetáculo ao vivo da comediante], estávamos ali a falar de nós, a dizer coisas que não eram brincadeira", acrescenta, notando que é necessário lidar com as opiniões ou piadas alheias, sobretudo quando se é humorista.

Contudo, para Sara Norte, o comediante não tem esse poder de 'encaixe'. "Para ele há limites quando se fala no humor, é tocar-lhe no egozinho ferido. Porque hoje em dia os egozinhos feridos custam muito a aceitar que brinquem, mas acho que ele deveria estar habituado. Ele não brinca e não goza? Aliás, ele ofende. Porque para mim o humor dele não é engraçado", completa.

Veja o momento.

