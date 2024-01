Luís Francos-Bastos, Salvador Martinha e Rui Sinel de Cordes juntaram-se no espetáculo 'Morro Amanhã' numa homenagem a Ricardo Vilão, que morreu em 2023. Na noite de terça-feira, dia 23 de janeiro, os comediantes subiram ao palco do Teatro Tivoli e o espetáculo não correu da melhor maneira.

Isto porque, segundo os relatos que estão a ser partilhados nas redes sociais, Rui Sinel de Cordes "insultou" uma mulher que estava na plateia.

"Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso para com o público, para com os colegas em palco e sobretudo para com Ricardo Vilão aquilo que Rui Sinel de Cordes fez ontem. Não foi humor, foi uma triste bebedeira. Se fosse hoje, ao fim de duas horas a tentar ver a arte do Salvador e Luís, voltaria a pedir silêncio ao colega para que os outros dois conseguissem prosseguir o espetáculo. Todas as ameaças que recebi e nomes de que fui chamada ontem de forma gratuita, lamento-os mas estou recetiva a que sejam esclarecidos. Obrigada, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos pelo que conseguiram proporcionar", escreveu a espetadora numa publicação de Salvador Martinha no Instagram.

Logo de seguida foram várias as mensagens que chegaram sobre o referido espetáculo polémico, com muitos internautas a lamentarem a atitude do comediante.



© Instagram

A influencer Andreia Paes De Vasconcellos, da página 'tomas_my_special_baby', também comentou publicamente toda a polémica e escreveu:

"Eu própria tinha bilhete para ir ver esta peça, mas felizmente vim para Paris e não fui. [...] O que se passou ontem passa todos os limites de humor.

Rui Sinel de Cordes embebedou-se em palco, acabando por insultar uma mulher, chamando-a de p**** do c****** entre muitos outros nomes, inclusive disse que a matava. Horrível, horrível. Se que existe o humor negro, mas isto passa todos os limites de humor.

[...] Hoje foi uma amiga minha insultada de forma gratuita ou melhor ainda, pagou para ser insultada. Amanhã pode ser uma filha minha a ser insultada por homens nojentos como este".

Veja a mensagem na íntegra:



© Instagram

