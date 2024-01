Rui Sinel de Cordes, Luís Franco-Bastos e Salvador Martinha estiveram em palco com o espetáculo 'Morro Amanhã', numa homenagem a Ricardo Vilão, que morreu em 2023, e que integrava o grupo. Os três humoristas deveriam subir ao palco novamente para mais um espetáculo, mas tal já não vai acontecer.

O primeiro dos dois espetáculos agendados, que decorreu no dia 23 de janeiro, não correu da melhor maneira, tendo Rui Sinel de Cordes insultado uma senhora que se encontrava no público.

A situação gerou muitas críticas negativas e agora a promotora, Setlist, emitiu um comunicado onde revelou que o segundo espetáculo, agendado para dia 31 de janeiro, já não se vai realizar.

"Em virtude dos acontecimentos do dia 23 de janeiro, aos quais o Teatro Tivoli BBVA, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos são alheios, não se reúnem as condições para que LX Comedy Club suba ao palco na sua homenagem a Ricardo Vilão na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro", começa por dizer o comunicado, que acrescenta ainda que o mesmo foi cancelado, o valor dos bilhetes do próximo espetáculo será devolvido e o valor angariado com o primeiro será entregue à mãe de Vilão.

