Cristina Ferreira viveu esta quinta-feira uma situação inesperada, um problema técnico que atrasou o início de 'Dia de Cristina' e levou a que a apresentadora tivesse de usar o cenário do 'Você Na TV' para entrar em direto.

Já a meio do formato, a apresentadora recebeu um telefonema em direto do 'dono' do estúdio que se viu obrigada a ocupar: Manuel Luís Goucha.

"Peço desculpa de ter invadido a tua casa", começou por brincar Cristina, que do outro lado recebeu a força do amigo neste dia particular.

"Quando liguei o televisor a primeira pessoa que vi foi o Cláudio e pensei: pronto, fui substituído", brincou Goucha. "E que bem que o Cláudio fica aí", referiu de seguida o apresentador, mostrando-se satisfeito por ver os apresentadores no seu estúdio.

Também os problems técnicos que causaram o imprevisto com 'Dia de Cristina' foram tema de conversa e motivaram diversas piadas por parte dos apresentadores.

"Isto foi macumba que te fizeram", atirou Gocuha. "As bruxas pegaram todas na vassourinha e aí vão elas. Acho que vão a caminho da A5", brincou Cristina, aqui numa possível indireta à sua antiga estação - a SIC.

Uma vez que a apresentadora se encontra em Queluz de Baixo, é necessário, de facto, apanhar a A5 para chegar a Paço de Arcos - onde fica a SIC.

