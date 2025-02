Manuel Luís Goucha juntou-se a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no final do programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 11.

À conversa com a dupla, o apresentador fez uma revelação relativamente a uma das convidadas do seu programa: "Hoje tenho uma mãe de santo. A bruxa do Oeste. Era assim que ela era conhecida, vivia no oeste em Torres Vedras, mas agora vive no norte".

"É a mãe Paula, deita búzios e cartas", disse por fim, não contendo o riso.

Veja aqui o momento.