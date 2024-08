Manuel Luís Goucha não conseguiu conter a emoção ao terminar o especial do 'Dilema' desta segunda-feira, dia 12 (programa no qual Diogo Marcelino anunciou a sua desistência do jogo).

"Amanhã cá estarei à mesma hora, já sabe que não serei eu a fazer o 'Goucha', porque me vou despedir da minha mãe, será a Cristina a conversar com o Diogo no programa da tarde. À noite volto a ser vosso para o 'Dilema' especial", afirmou o apresentador de lágrimas nos olhos.

Recorde-se que as cerimónias fúnebres decorrerão em Coimbra, onde a mãe do comunicador vivia.

